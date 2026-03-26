圧巻の内容で“世界制覇”に向けて好発進を切った坂本(C)Getty Images有終の美に向けてこれ以上にないスタートを切った。現地時間3月25日、チェコ・プラハで行われたフィギュアスケートの世界選手権の女子ショートプログラムで、坂本花織が今季自己ベストにして、今季世界最高点となる79.31点をマーク。圧巻の内容で首位発進を飾った。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン銀メダ