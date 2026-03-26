2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔（33）が25日、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。ワイルドなヒゲをたくわえた笑顔の姿で、元気な様子を見せている。【写真】近影ショット公開！ワイルドなヒゲ姿で笑顔の清原翔投稿では「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづり、豊島圭介監督と皆川氏との3ショットを披露。久々の再会となったことを報告した