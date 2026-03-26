囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第７局が２５、２６日に神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で行われ、２６日午後４時１３分、挑戦者の芝野虎丸十段（２６）が一力遼棋聖（２８）に１６３手までで先番中押し勝ちし、シリーズ４勝３敗で棋聖位を奪取した。芝野十段は初の棋聖獲得で、十段と合わせて二冠となった。優勝賞金は４３００万円。一力棋聖は名人