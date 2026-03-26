大阪桐蔭６―５三重（２回戦＝２６日）大阪桐蔭（大阪）は延長タイブレイクの十回、中島の犠飛で決勝点を挙げ、競り勝った。三重（三重）は八回に追いつき、九回にサヨナラのチャンスを作ったが、大阪桐蔭の好守に阻まれた。