「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）大阪桐蔭が競り合いを制して、センバツでは２０２４年以来の８強入りを決めた。甲子園通算８０勝目で、西谷監督は歴代単独トップの記録を伸ばす甲子園７２勝目。５−５の延長十回タイブレークで、無死二、三塁で中犠飛で１点を勝ち越した。大阪桐蔭は春夏を通じて甲子園では初のタイブレークだった。打線は初回２死一、二塁で藤田の中前タイムリーで１