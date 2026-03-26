練習後、取材対応する巨人・竹丸＝東京ドームセ、パ両リーグは26日、今季開幕戦でベンチ入りが可能な出場選手登録名簿を公示した。新人ではいずれも開幕投手を務める巨人の竹丸（鷺宮製作所）、ロッテの毛利（明大）が登録された。広島の平川（仙台大）、巨人の山城（亜大）らも名を連ねた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のメンバーでは巨人の大勢、ロッテの種市、オリックスの曽谷、ヤクルトの中村悠ら