沖縄よしもと所属で吉本坂46メンバーの比嘉琉々香（25）が26日、Xを更新し、芸能界引退を公表した。比嘉は「いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。私、比嘉境々香はこの度、3月末日をもって芸能界を引退することを決意いたしました」と発表した。続けて「今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています。右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年と