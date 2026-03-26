8代目尾上菊五郎（48）と6代目尾上菊之助（12）が26日、東京・千代田区の日本外国特派員協会で記者会見を行った。2人は昨年5月に襲名をしている。菊五郎は襲名を振り返り、「菊五郎という名前は私にとってエベレストのような存在」として「襲名してから多くのご声援をいただき、重い1歩を踏み出して頂上を目指している」と明かした。そして「受け継ぐということは名前と同時に歴代が作ってきた魂と責任を背負うこと。過去からいた