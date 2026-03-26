病的な老化を防ぐにはどうすればいいか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「予防医学の観点からすると、実年齢というものはさほど意味を持たず、重要なのは体の機能が正常に保たれているのかという『機能年齢』にある。体の機能が低下し、病的な老化を引き起こす原因は生活習慣の乱れだ」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる 疲労、病気、老化の原因「糖化」の正体』（池