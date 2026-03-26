物事を決断するにはどうすればいいか。元結不動密蔵院の名取芳彦住職は「悩む人は、ゴール手前で振り出しに戻って『でもなぁ』と躊躇することを何度も繰り返す。私は迷ったり、考えすぎたりして前に進めない時は、“二者択一”にまで絞り込むことにしている」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Venerala※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Veneral