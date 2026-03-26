認知症予防には何が効果的なのか。認知症専門医の繁田雅弘さんは「脳トレドリルや早口言葉では脳の一部しか鍛えられず、脳の老化を防ぐことはできない。それらよりも効果的で認知症予防にうってつけの趣味や家事がある」という――。※本稿は、安藤なつ（メイプル超合金）、繁田雅弘『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／rogkov※写真はイメー