BTSの所属事務所が、権益侵害に対する法的対応の状況を発表した。BIGHIT MUSICは3月26日、声明を発表。【画像】V、日本でファンに髪を掴まれるネット掲示板などのサイトやSNSで、所属アーティストへの誹謗中傷が同時多発的に掲載されるなど、組織的な動きが確認されているとも説明したうえで、削除された投稿やコメントも処罰の対象となり得ると警告した。ほかにも、デマやフェイクニュースの拡散、度を超えた誹謗中傷などについて