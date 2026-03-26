【モデルプレス＝2026/03/26】元タレントの木下優樹菜が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「満足感ありそう」スープ＆鶏手羽中などの手作り弁当◆木下優樹菜“食べるスープ”添えた手作り弁当披露木下は、ラップに包まれたおにぎりやフレッシュないちごが入ったデザートケースなどが並んだ写真を投稿。弁当箱には、しっとりと仕上がった鶏手羽中が重ねて盛り付けられてい