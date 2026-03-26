【モデルプレス＝2026/03/26】TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）が、3月25日に更新された。アーティストのあのの直筆メッセージが話題を集めている。【写真】紅白出演美女「可愛すぎる」AスタMC2人の特徴捉えた天使イラスト◆あの、直筆メッセージ披露投稿では「今週のA-Studio＋ ゲストは ＃あの さん」と3月27日の放送にあのがゲスト出演すると報告。「＃Aスタプラス自由帳 に メッセージを書いて