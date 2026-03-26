K-POP市場では、新人アイドルが雨後の筍のように現れる。それなのに、いま存在感を強めているのは、現実の新人ではなく“バーチャルアイドル”だ。【画像】最も人気の高いバーチャルアイドルPLAVEとは？象徴的な動きがある。5人組バーチャルガールズグループOWIS（オーウィス）が、3月26日にMnetの音楽番組『エムカウントダウン』でデビュー曲『MUSEUM』のステージを初披露することだ。音源とミュージックビデオを公開したばかりに