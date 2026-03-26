【モデルプレス＝2026/03/26】女優の橋本環奈が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国アイドル風メイクを公開した。【写真】27歳月9主演女優「可愛さレベチ」“盛り盛り”韓国アイドル風メイク◆橋本環奈「盛り盛り」の韓国アイドル風メイク披露投稿で「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と明かした橋本。「ほんと全然写真撮らなすぎて、、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった」「喋りすぎた。笑」と女優の川栄