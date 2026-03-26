家族構成がその人の性格に与える影響はいろいろありますが、なかでもデート中に見せる「弟がいる女性」の特有の行動が、男性にとって魅力的に映ることは多いようです。では、世の男性達は弟を持つ女性のどんなところにキュンとするのでしょう？そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、「『弟がいる女性っていいな』とデート中に感じた魅力」をご紹介します。【１】ノープランのデートでも仕切りをまかせられる