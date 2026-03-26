あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「リムーブする」の略語は？「リムーブする」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「○○る」のような形の略語になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「リムる」でした！「リムる」とは、「リムーブする」を略した言葉。主にXやInstagramなどの