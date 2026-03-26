日本のSamsung Galaxy S26シリーズでもiPhoneなどのAirDropに対応するソフトウェアが提供開始！Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」の日本向け製品において新たにファイル共有機能「Quick Share」がAppleのiPhoneやiPadなどのフ