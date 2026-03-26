今回、Ray WEB編集部はチャラい友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。りほが好きな人全員との関係を保つために思いついた“いいこと”とは、一体どんなことなのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】好きな人が5人いる！？恋愛体質の友だちが【とんでもない悩み】を抱えていて...？