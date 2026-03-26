中日の井上一樹監督が２６日、２７日の開幕戦（マツダスタジアム）でぶつかる広島の新井貴浩監督とマツダスタジアムで共同会見を行った。１５年ぶりのリーグ優勝を狙う今季のキーマンには中西と桜井のドラフト１、２位コンビ、育成から支配下登録をつかんだ牧野の名前を挙げた。中西と桜井については、すでに開幕ローテーション入りを明言。牧野も中継ぎの即戦力として期待がかかる。１軍キャンプを完走し、アピールを続けてき