3月27日に開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。辛口評論で知られる阪神OBの江本孟紀氏（78）だが、戦力不足から下位予想の多い今季の巨人について、意外にも「2位」と予想する。その真意は。【表】江本孟紀氏の2026年セ・リーグ順位予想【江本氏の順位予想】1位＝阪神、2位＝巨人、3位＝DeNA、3位＝中日、3位＝広島、6位＝ヤクルト日本シリーズは阪神対日本ハムのカードを期待しますが、巨人対ソフ