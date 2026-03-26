ソフトバンク・上沢直之投手が、自身３度目の開幕投手を務める２７日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）に向けて意気込んだ。この日はみずほペイペイドームで全体練習。日本ハム時代の１９年、２１年に次ぐ大役を前に、落ち着いた口調で言い切った。「僕自身、今年１年、軸になってやりたいなって気持ちは強いんで、頑張りたいなと思ってます」。昨季１４勝を挙げた有原が日本ハムへ移籍し、右のローテの柱として期待される