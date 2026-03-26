「ＪＥＲＡセントラル・リーグ公式戦２０２６」の開幕前日共同記者会見が２６日、マツダスタジアムで行われた。２７日の開幕戦（マツダスタジアム）で中日と対戦する広島・新井貴浩監督は、期待する選手に２年目・佐々木を指名。「打点をたくさんあげてほしい」と期待を寄せた。また、新人４人が開幕１軍入りしたここまでの手応えを「分からない」としながらも「戦いながら成長していきたい」と力を込めた。以下は共同会見