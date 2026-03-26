プールや温泉、ジム帰り。濡れたタオルや水滴のついたコスメをそのままバッグに入れるのは、ちょっと抵抗ありませんか？そんな日常の小さなストレスを解消してくれたのが、無印良品の「TPU巾着」。水に強い素材だから、濡れたものを気にせずポンと入れられるのが最大の魅力です。「これ1枚あるだけで安心感が全然違う」と感じる、地味だけど手放せないアイテムで、これから迎える夏にはさらに大活躍しそうです。◆耐水性と耐久