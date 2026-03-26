3月24日朝、中国大使館は刃物を持って敷地内に侵入した陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）の身柄を警視庁に引き渡した。幸い、けが人はなく警視庁は同日夜に男を建造物侵入の疑いで逮捕。現役の自衛官が起こした事案ということもあり、中国側は強い懸念を示している。【写真】直撃した岡山にある容疑者の実家、物々しい雰囲気が漂う中国大使館前の様子も。中国大使館は東京都港区にある。都内にある公館の中でも特に警