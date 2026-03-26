２１日、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館で、「紫金草優秀国際ボランティア」の称号を授与された外国人ボランティア１２人。（南京＝新華社記者／邱氷清）【新華社南京3月26日】中国江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館でこのほど、同館で活動する「紫金草ボランティア」の活動を紹介するイベントが開かれた。外国出身のボランティアも参加し、歴史の記憶と平和の発信に向けた取り組みが紹介された。２１日、侵華