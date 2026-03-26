大阪・MBSは2026年4月期の改編内容について発表した。26年目に突入する同局の情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜前9：25※関西ローカル）の新レギュラーとしてお笑いコンビの豪快キャプテンとジョックロックが4月から出演する。新コーナーを担当色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテンダブルヒガシとカベポスターが3月で番組を卒業し、4月から豪快キャプテンとジョックロックが新レギュラーとして。午後