NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕一軍メンバーが明らかになりました。広島では、12球団最多となる4人のルーキーが1軍入り。ドラフト1位〜3位までの平川蓮選手、齊藤汰直投手、勝田成選手と、ドラフト5位の赤木晴哉投手が1軍でシーズンをスタートさせます。明日27日に本拠地で行われる中日との開幕戦。広島の先発は床田寛樹投手。対する中日の先発は柳裕也投手です。【投手11名】11齊藤汰直13森浦大輔19