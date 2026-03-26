大阪・関西万博開幕1周年イベント『EXPO2025 Futures Festival』と『EXPO2025 Futures Station』の詳細が26日、一挙発表された。【動画】大阪・関西万博開幕から1年！ EXPO2025 Futures イメージムービー2025年日本国際博覧会協会による公式イベントとして、4月12日に吹田の万博記念公園内特別会場で『EXPO2025 Futures Festival』（メイン会場）、4月8日〜14日に夢洲駅地上で『EXPO2025 Futures Station』（サテライト会場）