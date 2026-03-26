「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が26日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気芸人のコメントへの“返し”が反響を呼んでいる。濱田は「R-1グランプリの直前番組でナイツ塙さんが俺の目が見えないネタをお勧めしてくれてたらしい」と告白。「俺のYouTubeでも感想しゃべったけど」と伝えた。そして塙のコメント「他の人と視点が違うというか視点はないんでしょうけど」を紹介し、「最高」と感激。「