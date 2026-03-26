DeNA・筒香嘉智内野手（34）がヤクルトとのシーズン開幕戦を翌日に控えた26日、本拠・横浜スタジアムで取材に応じた。20日の西武戦で空振りした際に上半身の違和感を訴えていた。別メニュー調整を経て、25日から全体練習に参加。この日は雨天だったため打撃練習は室内で行ったが、屋外で内野ノックを受けるなどして体を動かした。自身の状態については「良くなっているし、問題なく（シーズンに）入れる。軽症だったので、開