八代目尾上菊五郎（48）と六代目尾上菊之助（12）が26日、東京・千代田区の日本外国特派員協会で記者会見を行った。2人は昨年5月に襲名をしている。菊之助は「来月、中学生になります。今日はみなさんとお話をできるのが楽しみです」などと英語であいさつした。肉体的に重労働の歌舞伎にどう取り組んでいるかとの質問に、菊之助は「肉体的にはとても疲れる。襲名する前に朝、毎日走って体力づくりをした」と明かした。その後で「お