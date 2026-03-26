MBSラジオは26日、大阪市の同局で春の改編会見を開催。芸能活動再開を発表したお笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（52）が休演中の同局ラジオ「アッパレやってまーす！」（土曜深夜0時）の復帰を否定した。小沢は19日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで、「このたびは、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「もう1