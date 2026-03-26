「白かったからおもちって名前にしたのに 3年で別猫になってしもた」【アフター写真】あんなに白かったのに、今は…タヌキみたいこんなひと言とともに「X」に投稿された、猫ちゃんのビフォーアフターの写真2枚が注目されました。1枚目の写真にはまさに「おもち」のような白い毛並みの子猫時代の姿が、2枚目には焦げ茶色のシックな毛色になった現在の姿が写っています。「お餅は焦げるものだから」「シャム系の血が入ってると寒さで