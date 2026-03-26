航空自衛隊浜松基地は3月26日、レンタカーを無免許で運転したほか、申請せず外出したり無断で欠勤したりした1等空士を停職17日の懲戒処分にしました。 停職17日の懲戒処分を受けたのは、航空自衛隊浜松基地の第1航空団基地業務群に所属する20代の1等空士です。 浜松基地によりますと、1等空士は2024年5月4日と5日に同僚が借りたレンタカーを無免許で運転しました。その後、1等空士が無免許運転をしている疑いがあり