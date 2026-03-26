27日、薩摩地方は昼ごろまで日差しが届き、夕方にかけて一時雲が増えるものの、夜は再び晴れる見込みで雨の心配はないでしょう。大隅地方も晴れ間があり、次第に雲は増えますが、洗濯物は安心して外に干せそうです。種子島・屋久島地方は午前中に晴れ間がありますが、午後は雲が増え、一時的に弱い雨の降る可能性があります。奄美地方は湿った空気の影響で曇り空が続き、所によってにわか雨が予想されるため、天気の急な変化に注