グリーン周りまでは順調に来ても、そこからが鬼門というゴルファーは多い。アプローチでのダフリやトップの繰り返しは、スコアを崩す大きな原因。メンタルにも響くショートゲームのミスは、ゴルファー永遠のテーマだ。【漫画だとわかりやすい！】フェースを開くとダフらない理由をイラストで図解そんな悩みを解決する鍵が、「バンスを滑らせる」技術。ウェッジの底面（バンス）をうまく使うことで、安定したアプローチが可能になる