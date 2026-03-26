ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦２０２６開幕前日記者会見が２６日、東京ドームで行われ、巨人の阿部慎之助監督と阪神の藤川球児監督が出席した。開幕前日の意気込みを問われた藤川監督は「東京ドームで相手は宿敵の巨人。望むところという、早く勝負したいと、そう思っています」と、対戦を心待ちにした。２リーグ制導入後、球団史上初の連覇を狙いシーズン。自軍のキーマンには森下、佐藤輝、大山、中川の４人を指名。「３、４、