日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は２６日、開幕戦に向けての出場選手一覧を公示した。広島は異例となる新人４選手が開幕１軍メンバーに名を連ねた。開幕１軍入りしたのは、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）、同２位・斉藤汰直投手（亜大）、同３位・勝田成内野手（近大）、同５位・赤木晴哉投手（佛教大）の新人４選手。平川と勝田は開幕スタメンが濃厚となっており、斉藤汰と赤木はブルペン待機となる見込みだ。広島は昨季