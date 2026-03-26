広島の全体練習が２６日、マツダスタジアムであった。２７日、中日との開幕戦に先発する床田寛樹投手は、キャッチボールなどで最終調整した。練習を終え、「やってきたことを明日、出せればいいかなと思います」と、自然体で意気込みを語った。春季キャンプから直球の威力向上を目指して取り組んできた。開幕前最後の登板となった２０日のソフトバンク戦では、最速１４７キロを計測した。「体幹を止めて、グッて投げる、みたい