阪神・藤川監督が26日、東京ドームで行われたセ・リーグ開幕の前日会見に巨人・阿部監督とともに出席した。開幕カードのキーマンを聞かれた藤川監督は、「タイガースとしては、森下、佐藤、大山、中川。この3、4、5、6で勝負をかけたい。挑戦者として、竹丸投手に向かっていきます」と明言。高卒5年目の中川のスタメンを明言した。左翼に入ることが確実。捕手は公表済みの坂本で、8番に入ることが濃厚。近本、中野は不動の1、2