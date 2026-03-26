第７５期王将戦七番勝負の第７局が２５、２６日、大阪府高槻市で行われ、王将を保持する藤井聡太竜王（２３）が挑戦者・永瀬拓矢九段（３３）に勝ち、シリーズ４勝３敗で王将５連覇を果たした。今シリーズは藤井竜王が第４局で３敗目を喫してカド番に追い込まれたが、その後連勝し、自身初となる七番勝負のフルセットを勝ちきった。