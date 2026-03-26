自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡る、いわゆる「裏金事件」で、大野泰正元参議院議員に検察側は罰金150万円を求刑しました。元参議院議員の大野泰正被告（66）と元秘書の岩田佳子被告（62）は、旧安倍派から受け取った寄付金合わせて約5100万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪に問われ、いずれも無罪を主張しています。26日の裁判で、検察側は「国民の政治不信の増大を招いた悪質な犯行