〽春の小川はさらさらいくよ――。各地から桜の便りが届き始め、いよいよ春本番を迎えた。この季節に思わず口ずさんでしまうのが唱歌「春の小川」。そのモデルとなった川は、実は東京都渋谷区を流れていたらしい。春のぽかぽか陽気に誘われて、その面影を追ってみた。（浦上華穂）渋谷区の小田急線・代々木八幡駅近くの線路沿いを北東に向かって歩いていくと、住宅や飲食店などが立ち並ぶ中に石碑が見えてくる。「春の小