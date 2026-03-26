高市首相は国会で、日米首脳会談についてホルムズ海峡への艦船派遣に関する自身の説明を、トランプ大統領が「しっかり耳を傾け、理解していた印象だ」と述べました。衆議院本会議で、高市首相は先週の訪米と日米首脳会談について報告し、質疑が行われました。日本維新の会・青柳仁士衆院議員：（トランプ大統領に）正式な停戦合意に至るまでは自衛隊の派遣は困難であるとの認識を伝え、米国の理解を得たと受け止めて良いのか。高市