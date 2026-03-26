ヨネスケこと、落語家の桂米助（77）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。かつての人気コーナーで意外な人物と会っていたことを明かした。ヨネスケが夕食時にアポなしで一般家庭を訪れて晩ご飯を試食する、日本テレビ系番組の人気コーナー「突撃！隣の晩ごはん」について、司会の黒柳徹子（92）が「全部で何軒くらい回ったんですか」と聞くと、ヨネスケは「6000軒は回っていますね」と答えた。そ