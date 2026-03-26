【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の片桐仁が3月25日、自身のInstagramを更新。次男の中学卒業の様子を披露し、話題となっている。【写真】52歳名バイプレーヤー「個性が爆発」ヘビ4匹ぶら下げた次男卒業式コーデ◆片桐仁、次男が中学卒業「三つ編みにヘビ4匹」インパクト抜群片桐は「次男春太、中学卒業！！」と報告し、「＃ウェンズデー のエイジャックスに！」とNetflix人気ドラマ「ウェンズデー」内のキャラクターにちなんだコ