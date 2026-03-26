【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の山時聡真と女優の菅野美穂がW主演を務める映画「90メートル」（3月27日全国公開）より、西野七瀬演じるケアマネジャー・下村香織の場面写真が解禁された。【写真】32歳元乃木坂46メンバーら「みんな可愛すぎる」平成プリ公開◆西野七瀬、親子を支えるケアマネジャーを熱演本作で西野が演じるのは、日に日に身体が不自由になっていく難病を抱え、介護を必要とする母・美咲（菅野）をサポートする