【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月25日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露した。【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽくて可愛い」ばっさりカットで印象ガラリ◆土屋惺来、ヘアカットで雰囲気ガラリ土屋は「Beige haircolor」⁡「軽くハッシュカットにしてみた